Стефанос Циципас прокомментировал сенсационное поражение в третьем круге Индиан-Уэллса

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался после сенсационного поражения от американца Дженсона Бруксби в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Циципас проиграл матч со счётом 6:1, 3:6, 2:6.

«Откровенно говоря, я не сильно расстроился. Моя рука в порядке. Я рад, что был на корте и играл. Я рад, что могу соревноваться.

Я мотивирован. Я хочу добиться многого в этом сезоне. Посмотрим, где это получится, чего я смогу достичь. Я действительно надеюсь, что в состоянии хорошо выступать на крупных турнирах. Не вижу никаких негативных моментов», — приводит слова Циципаса Reuters.

Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев также проиграл в третьем круге. Он уступил французу Гаэлю Монфису.

