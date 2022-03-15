Стефанос Циципас прокомментировал сенсационное поражение в третьем круге Индиан-Уэллса
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался после сенсационного поражения от американца Дженсона Бруксби в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Циципас проиграл матч со счётом 6:1, 3:6, 2:6.
«Откровенно говоря, я не сильно расстроился. Моя рука в порядке. Я рад, что был на корте и играл. Я рад, что могу соревноваться.
Я мотивирован. Я хочу добиться многого в этом сезоне. Посмотрим, где это получится, чего я смогу достичь. Я действительно надеюсь, что в состоянии хорошо выступать на крупных турнирах. Не вижу никаких негативных моментов», — приводит слова Циципаса Reuters.
Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев также проиграл в третьем круге. Он уступил французу Гаэлю Монфису.
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