Андрей Ольховский объяснил, чего не хватило Медведеву для победы в матче с Монфисом

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение первой ракетки мира Даниила Медведева в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэлссе, в котором его соперником был француз Гаэль Монфис. Медведев проиграл со счётом 6:4, 3:6, 1:6.
«Монфис провёл очень хороший матч, а Даня совершил достаточно большое количество невынужденных ошибок в третьем сете. Медведеву не хватало остроты в игре, совсем пассивно играл, а соперник владел инициативой.
Не думаю, что разбитая ракетка помешала. Даже с начала второго сета Монфис начал играть уверенней. Даниил практически не давил темпом, игрой. В этот раз преимущества в подаче у него практически не было. На корте первое место в рейтинге не давит, просто где-то что-то не получалось. В дальнейшем будет куча шансов вернуться туда. Всё зависит от самого Даниила», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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