Рафаэль Надаль высказался о ситуации с Осакой, заплакавшей после оскорблений с трибун

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о проблемах японки Наоми Осаки. Во время матча второго круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) с россиянкой Вероникой Кудерметовой Осака заплакала из-за поведения одной из болельщиц. Она с трибун крикнула: «Наоми, ты — отстой!» Японская теннисистка потерпела поражение со счётом 0:6, 4:6.

«На такие вопросы сложно отвечать. В реальном мире такое случается, понимаете? Мне её очень жаль.

У нас, как мне кажется, прекрасная жизнь. Нам очень повезло, что мы можем наслаждаться удивительными впечатлениями благодаря тому, что мы теннисисты. Мы делаем деньги. Даже если страшно слышать такое, мы должны быть к этому готовы. Нам нужно противостоять такого рода проблемам.

Я понимаю, что, вероятно, Наоми, много страдала из-за психологических проблем. Единственное, чего я желаю ей, — оправиться от этого. Желаю ей всего наилучшего. Но это жизнь, и в ней нет ничего идеального. Надо быть готовым к невзгодам», — приводит слова Надаля Tennis 365.