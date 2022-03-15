Чесноков: Медведев отвратительно играл против Монфиса. Даже разбитая ракетка не помогла

Прославленный российский теннисист Андрей Чесноков раскритиковал игру Даниила Медведева против Гаэля Монфиса на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Если взять последний гейм в матче, то Медведев делает столько ошибок, наверное, за сет. Просто море невынужденных ошибок. Даня обычно аккуратнее играет. Первый сет играл нормально, потом поменял тактику, начал обострять. У Монфиса такие физические данные, что ему в девятку играют, он делает два шага и комфортно отбивает. Чтобы обыграть Монфиса надо пять-шесть раз сыграть в одну сторону. Когда он не двигается, начинается истерика. А когда Медведев начал разводить вправо и влево, соперник чувствовал себя как рыба в воде.

Медведев на турнире в Индиан-Уэллсе играл неуверенно. Игрок иногда разбивает ракетку, чтобы собраться и играть лучше. Но даже разбитая ракетка Медведеву не помогла. А иногда теннисист после этого начинает играть как Бог.

Быть первой ракеткой мира хотя бы одну неделю — колоссальное чудо. А что касается вчерашнего матча, то для меня Медведев играл отвратительно. Думаю, если Даня услышал это, то согласился бы. Он может за весь турнир не сделать столько ошибок, сколько сделал за матч против Монфиса», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.