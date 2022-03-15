Виктория Азаренко расплакалась в матче с Еленой Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не смогла сдержать слёз в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе, в котором её соперницей была представительница Казахстана Елена Рыбакина. Азаренко расплакалась в ходе второго сета, когда ей потребовалась медицинская помощь.
Фото: скриншот трансляции
Напомним, встреча завершилась победой Рыбакиной. В первом сете она выиграла со счётом 6:3, а во втором одержала победу со счётом 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 34 минуты. На счету Рыбакиной пять эйсов и два реализованных брейк-пойнта из восьми попыток. Она не допустила ни одной двойной ошибки. У Азаренко три эйса, восемь двойных и 0 из 1 по удачным брейк-пойнтам.
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