Рафаэль Надаль объяснил, почему пропустит турнир в Майами

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему принял решение пропустить турнир в Майами (США).

«Последние пару сезонов я не играл в Майами. Мне почти 36. В начале сезона я сыграл намного больше, чем ожидал. Для моего тела нежелательны быстрые переходы с одного покрытия на другое. С грунта на хард, то есть с харда на грунт. Если я сыграю в Майами, у меня не будет времени ни на отдых, ни на подготовку к переходу на грунт», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

В настоящее время Рафаэль Надаль выступает на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Он уже вышел в четвёртый круг. На счету Надаля 17 побед в 17 матчах в сезоне-2022.