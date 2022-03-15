Камельзон: в вылете Медведева в 1/16 нет ничего смертельного — он имеет право на проигрыш

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение первой ракетки мира Даниила Медведева в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэлссе, в котором его соперником был француз Гаэль Монфис. Медведев проиграл со счётом 6:4, 3:6, 1:6.
«Несмотря на то что Медведев является первой ракеткой мира, он имеет право на проигрыш. Вчера что-то не пошло, но надо быть в команде, чтобы точно понимать. Дело в том, что Монфис — достаточно экзотичный игрок, который может выиграть у кого угодно, как и кому угодно проиграть. У него своеобразный стиль игры. Если у Монфиса идёт игра, то он снесёт кого захочет. Он игрок высочайшего класса.
Медведев мог что-то не так рассчитать, мог чувствовать себя не в оптимальном состоянии. Не вижу ничего смертельного в вылете в 1/16-й Индиан-Уэллса. Мне удалось послушать интервью Даниила, в котором он сказал, что он первая ракетка мира, но ещё не Надаль, Джокович или Федерер. Медведев сказал, что ему ещё надо поучиться у этих ребят. Вот в чём смысл и цена нашего Медведева», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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