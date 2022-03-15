Камельзон: если Медведев хорошо сыграет на турнире в Майами, снова станет первой ракеткой

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал потерю Даниилом Медведевым первой строчки в рейтинге АТР.
«Это нормально, потому что теннис всегда находится в подвижном состоянии. В наше время очень трудно всё время находиться на пике своей формы. Сейчас на первую строчку вернётся Джокович. Теперь Медведев будет готовиться к турниру в Майами. Если Даниил хорошо сыграет в Майами, то снова станет первой ракеткой мира.
Мне понравилось, что после поражения от Монфиса Даниил всё разумно объяснил. Да, это неприятно, но кто-то должен был проиграть. Мне тоже жаль и хочется, чтобы Медведев всегда выигрывал. Но в теннисе никогда не будет так, чтобы один игрок всё время побеждал. Признание Даниилом большой тройки — это очень важно. Ему надо учиться — в этом он абсолютно прав», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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