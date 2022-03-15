Чемпион Уимблдона высказался о победе Надаля над Медведевым в финале Australian Open

Чемпион Уимблдона 1996 года Рихард Крайчек рассказал, что думает о победе испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Медведев уступил Надалю, хотя выиграл первые два сета.

«Перед финалом я думал, что у Рафы нет вариантов. Меня удивило, что у него был шанс выиграть второй сет, потому что я думал, что Медведев победит в трёх сетах. Затем Рафа проиграл второй сет, счёт был 3:2 и 0-40 (в третьем сете. — Прим. «Чемпионата»), и дело было почти сделано.

Моя вера в Рафу достигает астрономических величин. Но он удивил даже меня. Он вернулся и даже после пяти часов игры бегал по корту, превосходя Медведева физически и морально. Не могу поверить, что это случилось», — приводит слова Крайчека Tennis 365.