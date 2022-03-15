«Это позор». Шаповалов — об оскорблениях в адрес Осаки на турнире в Индиан-Уэллсе

13-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов отреагировал на эмоциональную реакцию экс первой ракетки мира японки Наоми Осаки на оскорбления с трибун.
Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) одна из болельщиц по ходу матча выкрикивала «Наоми, ты отстой!» Осака не могла сдержать слёз и несколько раз просила судью удалить фанатку с трибун. В итоге Осака проиграла россиянке Веронике Кудерметовой со счётом 0:6, 4:6.
«Это позор, особенно когда люди приходят посмотреть на игру такой великой теннисистки, как Осака. Я не знаю, из-за чего это произошло. Нет никакого смысла говорить что-то подобное. Не хочу говорить за Наоми, но, я думаю, она вложила в свой теннис всё, что могла. Когда ты выходишь на корт и кто-то кричит тебе «Ты отстой» или что-то в этом роде… Отстойно слышать это. Это тяжело, но, к сожалению, нам приходится с этим мириться, так как невозможно контролировать поступки других людей.
Оскорбления – будь они в интернете или с трибун – жестоки. Думаю, что в онлайн всё становится хуже и хуже. Лично я не был вовлечён во что-то подобное. Думаю, у большинства людей, которые пишут гадости в «Инстаграме», на самом деле, не хватает смелости встретиться с вами лицом к лицу и сказать, что они думают. Это очень частое явление в социальных сетях. Это нелегко, вам стоит быть осторожными, находить способы справляться с этим», — приводит слова Шаповалова Tennis Majors.
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