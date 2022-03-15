Циципас — о том, чем его удивил Бруксби: число ударов в трос, перевалившихся через сетку
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Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас оценил качество игры американца Дженсона Бруксби, от которого потерпел неожиданное поражение в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Циципас проиграл матч со счётом 6:1, 3:6, 2:6. Отметим, что ранее Бруксби выбил из сетки россиянина Карена Хачанова.
«Количество ударов в трос, которые переваливались через сетку. Это какой-то невероятный навык. И не знаю, что ещё… Не думаю, что есть что-то, что делает его игру сложной для соперника.
Он не очень взрывной игрок, но способен тащить. И он не самый атлетичный игрок, но при этом хорошо читает игру, использует скорость ударов соперника. Я бы сказал, что в нём нет ничего такого, что убивало бы», — приводит слова Циципаса пресс-служба турнира.
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