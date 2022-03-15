Карацев вновь сменил тренера. Теперь Аслан сотрудничает с экс-наставником Монфиса и Маррея

Заслуженный тренер России Борис Собкин сообщил, что Аслан Карацев вновь сменил тренера. Теперь россиянин работает с немецком специалистом Яном де Виттом.

Примечательно, что в январе 2022 года стало известно, что Карацев завершил сотрудничество с белорусом Егором Яцыком и перешёл к испанцу Габриэлю Труильо-Солеру.

«В конце прошлого года я говорил, что Аслана ждёт тяжёлый сезон. В комментариях меня заклевали, но, увы, всё складывается именно так. На это есть объективные причины. Во-первых, это синдром второго сезона. Его игру хорошо изучили, а в туре есть много теннисистов, которые очень хорошо играют за счёт чужой силы. Во-вторых, расставание с тренером. После Егора Яцыка он решил посотрудничать с испанцем Габриэлем Труильо-Солером. Видимо, он не подошёл. Сейчас он пробует с Яном де Виттом. Если эти поиски затянутся, то ничего хорошего не будет. В-третьих, его игра идёт хорошо, когда мощь сочетается с попаданием в корт. Мощь никуда не делась, но процент попадания сильно упал. Так что количество дестабилизирующих факторов уже подходит к критической массе.

Ситуация непростая, и надо иметь чёткую стратегию, как из неё выходить. А каждый новый тренер, который приходит, сначала должен понять, с кем он работает. На это уходит время, а за этот период может случиться множество неудач. Мне очень жаль Аслана, и я надеюсь, что он всё это преодолеет. Хорошо к нему отношусь, но стараюсь смотреть на картину объективно», — приводит слова Собкина «Спорт-экспресс».

Ян де Витт ранее тренировал британца Энди Маррея, французских теннисистов Жиля Симона и Гаэля Монфиса, а также представителя Грузии Николоза Басилашвили.