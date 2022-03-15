Симона Халеп вышла в 1/4 турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Людмилой Самсоновой

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче четвёртого круга Халеп (24) обыграла соотечественницу Сорану Кырстю (26) со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Халеп ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Кырсти — одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За право выйти в полуфинал соревнований Халеп сразится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) – Петра Мартич (Хорватия).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Их действующей чемпионкой является испанка Паула Бадоса.