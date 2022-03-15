Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта.
В матче третьего круга Берреттини (6) обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (30) со счётом 6:4, 7:5. Противостояние продлилось 1 час 34 минуты. Берреттини 12 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Харриса — 6 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В следующем раунде Берреттини сразится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.
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