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Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта.

В матче третьего круга Берреттини (6) обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (30) со счётом 6:4, 7:5. Противостояние продлилось 1 час 34 минуты. Берреттини 12 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Харриса — 6 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем раунде Берреттини сразится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
15 марта 2022, вторник. 21:10 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Ллойд Джордж Харрис
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
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