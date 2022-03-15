В женской сетке турнира в Индиан-Уэллсе осталась лишь одна россиянка

В женской сетке турнира категории WTA-1000, который проходит в Индиан-Уэллсе (США), осталась лишь одна россиянка – 24-я ракетка мира Вероника Кудерметова.

На разных стадиях турнир покинули Анастасия Потапова (1-й круг), Вера Звонарёва (1-й круг), Дарья Касаткина (3-й круг), Екатерина Александрова (2-й круг), Анна Калинская (3-й круг) и Людмила Самсонова (4-й круг).

Кудерметова (21) же поборется за выход в четвертьфинал соревнований с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (30).

Отметим, что в Индиан-Уэллсе россияне выступают под нейтральным флагом в связи с санкциями ITF.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Их действующей чемпионкой является испанка Паула Бадоса.