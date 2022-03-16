Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одолев Кербер

Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В матче четвёртого круга Свёнтек (3) обыграла трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» немку Анжелику Кербер (15) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Свёнтек 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Кербер — 1 эйс, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
За право выйти в полуфинал соревнований Свёнтек сразится с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) – Мэдисон Кис (США).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Их действующей чемпионкой является испанская теннисистка Паула Бадоса.
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