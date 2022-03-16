Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3» состоялся матч четвёртого круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 29-летняя швейцарка Виктория Голубич (51-й номер рейтинга) и 22-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (20-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Рыбакиной. В первом сете она победила со счётом 7:6. Во втором одержала победу со счётом 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 32 минуты.



На счету Рыбакиной одна двойная ошибка, четыре эйса и три реализованных брейк-пойнта из трёх попыток. У её оппонентки – ноль эйсов, три двойные ошибки и 1 из 2 по брейкам.



Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.