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«Спасибо, что ты всегда старше меня». Стефанос Циципас показал фото с Томасом Энквистом

«Спасибо, что ты всегда старше меня». Стефанос Циципас показал фото с Томасом Энквистом
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке Циципас изображён с финалистом Открытого чемпионата Австралии 1999 года, бывшей четвёртой ракеткой мира, представителем Швеции Томасом Энквистом. 13 марта Энквисту, который в феврале стал одним из тренеров грека, исполнилось 47 лет.

«С прошёдшим днём рождения, Томас! Спасибо, что ты всегда старше меня», — подписал фотографию Циципас.

Фото: «инстаграм» стефаноса циципаса

Томас Энквист — победитель юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии 1991 года, победитель юниорского Уимблдонского турнира 1991 года, победитель юниорского турнира Открытого чемпионата Франции в парном разряде 1991 года.

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