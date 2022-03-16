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Андрей Рублёв прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Индиан-Уэллса

Андрей Рублёв прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Индиан-Уэллса
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал то, что ему удалось победить представителя США Фрэнсиса Тиафо в матче третьего раунда турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Рублёв одержал победу со счётом 6:3, 6:4 и вышел в четвёртый круг.

«Играть с Фрэнсисом всегда непросто. Я рад, что победил сегодня и впервые вышел в четвёртый круг Индиан-Уэллса. Сейчас не испытываю никакого давления. Я уже выступил здесь лучше, чем когда бы то ни было, так что надо просто расслабиться.

Конечно, когда чувствуешь подачу, чувствуешь, что можешь подавать на полную силу и, скорее всего, это получится, — конечно, такие вещи дают дополнительную уверенность», — приводит слова Андрея Рублёва пресс-служба турнира.

Турнирная сетка
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