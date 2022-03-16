Глава WTA выступил против отстранения спортсменов на фоне запрета флага России

Глава WTA Стив Саймон заявил, что выступает против отстранения спортсменов за ту или иную политическую позицию государства, которое они представляют. Ранее ATP и WTA постановили, что российские теннисисты и теннисистки могут выступать на турнирах только в нейтральном статусе, то есть без флага России.

«Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в соревнованиях из-за политической позиции, которую может занять их руководство», — приводит слова Саймона BBC.

При этом он признал: если правительство той или иной страны станет препятствовать въезду игроков, WTA не будет иметь права голоса в этом вопросе.

«Это побудит нас изменить свою позицию, потому что, очевидно, мы должны следовать правилам правительства», — добавил чиновник.