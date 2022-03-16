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Глава WTA выступил против отстранения спортсменов на фоне запрета флага России

Глава WTA выступил против отстранения спортсменов на фоне запрета флага России
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Глава WTA Стив Саймон заявил, что выступает против отстранения спортсменов за ту или иную политическую позицию государства, которое они представляют. Ранее ATP и WTA постановили, что российские теннисисты и теннисистки могут выступать на турнирах только в нейтральном статусе, то есть без флага России.

«Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в соревнованиях из-за политической позиции, которую может занять их руководство», — приводит слова Саймона BBC.

При этом он признал: если правительство той или иной страны станет препятствовать въезду игроков, WTA не будет иметь права голоса в этом вопросе.

«Это побудит нас изменить свою позицию, потому что, очевидно, мы должны следовать правилам правительства», — добавил чиновник.

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Теги Теннис WTA WTA •••

Источник: BBC

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