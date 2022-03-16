Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе и вышла в четвертьфинал. Кудерметова победила чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 56 минут.

Кудерметова восемь раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Российская спортсменка реализовала два брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 50%). На счету её соперницы четыре эйса и пять двойных ошибок. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из шести (процент реализации — 17%).

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Вероника Кудерметова сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвёртом круге победила канадку Лейлу Фернандес.