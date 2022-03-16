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Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе и вышла в четвертьфинал. Кудерметова победила чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 56 минут.

Кудерметова восемь раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Российская спортсменка реализовала два брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 50%). На счету её соперницы четыре эйса и пять двойных ошибок. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из шести (процент реализации — 17%).

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Вероника Кудерметова сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвёртом круге победила канадку Лейлу Фернандес.

Турнирная сетка
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
16 марта 2022, среда. 06:05 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 5 7
6 5 		7 7 5
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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