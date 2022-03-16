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У Рублёва будет менее суток для восстановления перед следующим матчем на Индиан-Уэллсе

У Рублёва будет менее суток для восстановления перед следующим матчем на Индиан-Уэллсе
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Россиянин Андрей Рублёв, пробившийся в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо, не получит большого количества времени на отдых.

Матч Рублёва с Тиафо закончился в начале восьмого по московскому времени, а свою следующую встречу на кортах Индиан-Уэллса волею календаря Андрей проведёт в два часа ночи по московскому времени. Таким образом, у Рублёва будет менее суток на восстановление перед матчем четвёртого круга с поляком Хубертом Хуркачем.

Напомним, до победы над Тиафо российский теннисист переиграл во втором круге турнира представителя Германии Доминика Кёпфера, а первый этап состязаний Рублёв прошёл по месту посева.

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