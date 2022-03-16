Решающие сеты турниров «Большого шлема» будут проводить с тай-брейком до 10 победных очков

Все решающие сеты турниров «Большого шлема» будут проводиться с тай-брейками до 10 набранных очков. Такое решение принял директорат «Большого шлема», сообщает Eurosport.co.uk.

Введённые изменения в правила будут применены, уже начиная с Открытого чемпионата Франции, жеребьёвка которого пройдёт 22 мая.

«Это решение основано на желании создать большую целостность игры на турнирах и повысить привлекательность состязаний для спортсменов и болельщиков. Подобное правило будет применяться во всех встречах, начиная с «Роллан Гаррос», — говорится в заявлении директората.

Открытый чемпионат Австралии стал первым турниром, на котором испытывалось это правило с 2019 года. На Уимблдоне подобный регламент было введён также в 2019 году – но до 12 победных мячей — после полуфинала 2018 года между Кевином Андерсоном и Джоном Иснером, закончившегося со счётом 26:24 в пятом сете.

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