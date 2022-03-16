Надаль обратился к 97-летнему харьковчанину, играющему в теннис, и высказался об Украине

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обратился к 97-летнему харьковчанину Леониду Станиславскому, который три раза в неделю выходит на корт, невзирая на возраст. Об этом сообщает Tennis World USA, ссылаясь на Corriere dello Sport.

В своём обращении Надаль выразил поддержку Станиславскому, оказавшемуся «в этой тяжёлой ситуации», и выразил надежду, что им ещё удастся вместе выйти на корт, как это было ранее. Также Рафаэль высказался о ситуации на Украине.

«Я не могу высказать своё мнение как теннисист, но могу как гражданин. Не могу этого понять. Надеюсь, это скоро закончится. Единственное, на что я надеюсь, — чтобы было как можно меньше жертв. Разрушительные новости», — сказал он.