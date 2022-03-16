Энди Маррей назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказал мнение, что 21-кратный победитель ТБШ испанец Рафаэль Надаль будет главным фаворитом предстоящего турнира «Ролан Гаррос».

«По состоянию на сегодня я бы назвал Рафу фаворитом в борьбе за победу на Открытом чемпионате Франции. Новак Джокович в последнее время играет мало, а Рафа, очевидно, здорово начал сезон. Он сам говорил, что ещё несколько месяцев назад даже не ожидал, что окажется в такой форме. Вероятно, он будет более расслаблен и будет испытывать меньше давления.

Я бы не стал списывать Новака, конечно. Но ему будет нелегко, потому что он довольно много пропустил», — приводит слова Маррея Tennis Head.