Энди Маррей назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказал мнение, что 21-кратный победитель ТБШ испанец Рафаэль Надаль будет главным фаворитом предстоящего турнира «Ролан Гаррос».
«По состоянию на сегодня я бы назвал Рафу фаворитом в борьбе за победу на Открытом чемпионате Франции. Новак Джокович в последнее время играет мало, а Рафа, очевидно, здорово начал сезон. Он сам говорил, что ещё несколько месяцев назад даже не ожидал, что окажется в такой форме. Вероятно, он будет более расслаблен и будет испытывать меньше давления.
Я бы не стал списывать Новака, конечно. Но ему будет нелегко, потому что он довольно много пропустил», — приводит слова Маррея Tennis Head.
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