Халеп — о матче 3-го круга турнира в Индиан-Уэллсе: трудно играть против соотечественницы

Румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что было очень тяжело играть против Сораны Кырсти в третьем круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
«Всегда трудно играть против соотечественницы, но я постаралась относиться к этому матчу как к обычному. И это получилось у меня достаточно неплохо. Даже если мне пришлось тяжело во втором сете, я чувствовала, что игра на приёме получается. Поэтому у меня была уверенность в собственных силах вплоть до последнего розыгрыша. Поэтому мне и удалось завершить игру в двух партиях.
Мне очень нравится играть здесь. Чувствуешь себя как дома, и это огромное удовольствие для меня. Я пытаюсь показывать свой лучший теннис, потому что мне нравятся условия здесь, однако сегодняшняя игра была очень тяжёлой», — приводит слова Халеп Tennis.com.
Напомним, матч закончился победой Халеп со счётом 6:1, 6:4.
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