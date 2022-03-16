Борис Собкин: хорошо отношусь к Рублёву, но не считаю его фаворитом Индиан-Уэллса
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Заслуженный тренер России Борис Собкин высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв, вышедший в четвёртый круг турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США), не является фаворитом состязания.
«Надеюсь, что Рублёв будет двигаться дальше по турнирной сетке. Очень хорошо к нему отношусь, но не считаю Андрея безоговорочным фаворитом Индиан-Уэллса. Целый ряд игроков может выстрелить, в том числе и Рублёв. Хотя все эти рассуждения идут на основе рейтинга.
Я всегда говорил, что Индиан-Уэллс — довольно специфический турнир. Андрей вроде как приспособился и играет хорошо. Но это не гарантия того, что он выиграет этот турнир», — рассказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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