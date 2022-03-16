«Не осуждайте меня!» Арина Соболенко опубликовала солнечные фото из Лос-Анджелеса

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в «Инстаграме» солнечные фото из Лос-Анджелеса.

«Не осуждайте меня! Просто пытаюсь оставаться позитивной», — подписала снимки Соболенко.

Ранее Соболенко провалила старт на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Вторая сеяная Арина во втором круге проиграла 48-й ракетке мира итальянке Ясмине Паолине со счётом 6:2, 3:6, 3:6.

Соболенко заявлена на следующий крупный американский турнир в Майами (США).

23-летняя Соболенко — чемпионка 10 турниров на уровне WTA. Последний титул она завоевала на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) в 2021 году. Лучший результат Арины на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2021 году.