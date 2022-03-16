Крис Эверт: когда Кирьос играет, рейтинги растут. Это то, что нужно нашему виду спорта

Американская теннисистка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, высказалась о феномене австралийского теннисиста Ника Кирьоса.
Ранее Кирьос (WC) вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где сразится с итальянцем Янником Синнером (10). В третьем круге он со счётом 6:4, 6:4 обыграл восьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда.
«Каждый раз, когда Ник играет на турнире – будь то одиночный или парный разряд, рейтинги растут. Он – яркая личность, обаятельный и обладает динамичной игрой.
Да, он шоумен, но у него есть свои сильные стороны в теннисе. Я думаю, что он привлекает юное поколение болельщиков – это здорово для спорта, это то, что нам нужно», — приводит слова Эверт Eurosport.de.
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