Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Ник Кирьос автоматически вышел в 1/4

10-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба соревнований.
Сегодня, 16 марта, Синнер должен был сразиться с австралийцем Ником Кирьосом (WC) за выход в четвертьфинал «Мастерса». Из-за отказа Янника Кирьос автоматически прошёл дальше.
За право выйти в полуфинал Кирьос сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Райлли Опелка (США, 17).
Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.
На данный момент в борьбе за титул в Индиан-Уэллсе остался лишь один россиянин – седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. В женской сетке также осталась одна россиянка — Вероника Кудерметова.
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