Джокович, Тим и Хачанов планируют сыграть на турнире в Белграде

Организаторы турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), который пройдёт с 18 по 24 апреля, анонсировали участников соревнований.
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович подтвердил своё участие в домашних соревнованиях. Он пропускает турниры в США, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.
В Белграде также планируют выступить:
Доминик Тим (Австрия)
Карен Хачанов (Россия)
Гаэль Монфис (Франция)
Кристьян Гарин (Чили).
В 2021 году Белград принял сразу два турнира. Первый выиграл итальянец Маттео Берреттини, второй – Джокович.
Турнир в Белграде пройдёт на следующей неделе после «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
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