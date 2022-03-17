Джокович, Тим и Хачанов планируют сыграть на турнире в Белграде

Организаторы турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), который пройдёт с 18 по 24 апреля, анонсировали участников соревнований.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович подтвердил своё участие в домашних соревнованиях. Он пропускает турниры в США, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.

В Белграде также планируют выступить:

Доминик Тим (Австрия)

Карен Хачанов (Россия)

Гаэль Монфис (Франция)

Кристьян Гарин (Чили).

В 2021 году Белград принял сразу два турнира. Первый выиграл итальянец Маттео Берреттини, второй – Джокович.

Турнир в Белграде пройдёт на следующей неделе после «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).