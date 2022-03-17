Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала испанец обыграл представителя США Райана Опелку со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Надаль сделал 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету американца 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в полуфинал турнира Надаль сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.