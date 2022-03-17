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Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала испанец обыграл представителя США Райана Опелку со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Надаль сделал 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету американца 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в полуфинал турнира Надаль сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
17 марта 2022, четверг. 00:00 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 3 		6 5  
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
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