Надаль прокомментировал предстоящий матч с Кирьосом на турнире в Индиан-Уэллсе
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над американцем Райаном Опелкой в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе и поделился ожиданиями от предстоящего матча с австралийцем Ником Кирьосом.
«Я думаю, что сегодня провёл свой лучший матч на турнире. Я очень доволен тем, как мне удалось выиграть матч с двумя трудными тай-брейками. Эта победа много значит для меня. Матч с Кирьосом? Ник играет великолепно Он один из самых сложных соперников в Туре. Все знают, насколько он хорош, когда у него есть мотивация. Это будет хорошим испытанием для меня и хорошим испытанием. Я очень рад выйти в четвертьфинал», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
Четвертьфинальный матч между Надалем и Кирьосом состоится 18 марта.
Новость по темеРафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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