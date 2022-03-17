Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся четвертьфинальный матч одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 20-летняя представительница Польши Ига Свёнтек (4-й номер рейтинга) и 27-летняя американка Мэдисон Кис (29-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Свёнтек. В первом сете она победила со счётом 6:1. Во втором одержала победу со счётом 6:0. Продолжительность игры составила 56 минут.



На счету Свёнтек две двойные ошибки, ноль эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из семи попыток. У её оппонентки – один эйс, нет двойных ошибрк и 0 из 1 по удачным брейкам.



Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.