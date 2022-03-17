Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся четвертьфинальный матч одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 20-летняя представительница Польши Ига Свёнтек (4-й номер рейтинга) и 27-летняя американка Мэдисон Кис (29-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Свёнтек. В первом сете она победила со счётом 6:1. Во втором одержала победу со счётом 6:0. Продолжительность игры составила 56 минут.
На счету Свёнтек две двойные ошибки, ноль эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из семи попыток. У её оппонентки – один эйс, нет двойных ошибрк и 0 из 1 по удачным брейкам.
Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.
- 17 марта 2022
-
06:40
-
06:17
-
04:54
-
03:50
-
03:36
-
02:11
-
00:39
- 16 марта 2022
-
23:44
-
23:39
-
22:51
-
20:50
-
20:03
-
19:29
-
18:40
-
18:25
-
17:41
-
17:25
-
17:18
-
16:50
-
16:14
-
16:00
-
14:50
-
14:14
-
14:07
-
13:37
-
11:29
-
10:26
-
09:26
-
09:03
-
08:53
-
08:26
-
07:49
-
07:32
-
06:45
-
05:39