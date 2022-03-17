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Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся четвертьфинальный матч одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 20-летняя представительница Польши Ига Свёнтек (4-й номер рейтинга) и 27-летняя американка Мэдисон Кис (29-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Свёнтек. В первом сете она победила со счётом 6:1. Во втором одержала победу со счётом 6:0. Продолжительность игры составила 56 минут.

На счету Свёнтек две двойные ошибки, ноль эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из семи попыток. У её оппонентки – один эйс, нет двойных ошибрк и 0 из 1 по удачным брейкам.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
17 марта 2022, четверг. 04:05 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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