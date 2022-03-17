Рублёв одержал 12-ю победу подряд
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Российский теннисист Андрей Рублёв одержал 12-ю победу подряд. Он вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). На стадии 1/8 финала россиянин обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
Следующим соперником российского теннисиста станет болгарин Григор Димитров. Отметим, что Рублёв является единственным россиянином, продолжающим борьбу на турнире.
К турниру Рублёв подошёл к турниру в Индиан-Уэллсе с серией из девяти побед, одержанных над соперниками в Марселе и Дубае, где он завоевал титулы.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.
Новость по темеАндрей Рублёв стал четвертьфиналистом турнира в Индиан-Уэллсе
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