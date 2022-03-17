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Надаль прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Надаль прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). Экс-первая ракетка мира в матче 4-го круга обыграл американца Райлли Опелку со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

«Опелка — один из самых сложных соперников в Туре. Очень сложно сдерживать его главные оружия — подачу и форхэнд. Я думаю, что провёл лучший матч на турнире. Очень рад тем, как сумел выиграть в этом матче, было два сложных тай-брейка. Эта победа для меня очень важна.

Что касается сильных сторон соперника, то мне удалось их более-менее сдержать. Он не только очень сильно бьёт при подаче, но бывает ещё и крайне сложная траектория, мяч крутится», — цитирует Надаля Tennis365.

Следующим соперником испанца на турнире будет греческий теннисист Ник Кирьос.

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Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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