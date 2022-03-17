Бывший тренер Федерера объяснил, почему Медведев проиграл Монфису в Индиан-Уэллсе

Пол Аннакон, бывший тренер знаменитых теннисистов Роджера Федерера и Пита Сампраса, объяснил, почему, по его мнению, первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Медведев взял первый сет, но проиграл второй и третий и покинул турнир.

«Думаю, ему было некомфортно играть здесь, в Индиан-Уэллсе. Здесь непростые условия для игроков, которые плоско бьют по мячу. Хотя Линдсей Дэвенпорт плоско била по мячу, и когда я спросил её об этом, она сказала, что ей нравилось здесь играть.

Считаю, это из-за воздуха. Мяч летит чуть дальше. Из-за этого Медведеву было некомфортно, а Монфис воспользовался этим», — приводит слова Аннакона Tennis World USA.