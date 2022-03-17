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Чесноков объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Хуркача в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Чесноков объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Хуркача в 1/8 финала Индиан-Уэллса
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга Рублёв в двух сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Следующим соперником россиянина станет болгарин Григор Димитров.

«Первый сет с Хуркачем был достаточно сложный, но дальше Рублёву было более комфортно. Андрей сейчас поймал этот конёк, уверенность, уже выиграл турнир в этом году. Сейчас по игре Рублёв выглядит очень быстрым, не даёт продохнуть сопернику. Он рано встречает мяч, даёт хорошее направление, играет остро в клин, что игроки просто не успевают за ним по темпу и не справляются с его скоростью. За счёт этого Рублёв выигрывает», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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