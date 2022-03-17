Ольховский: Рублёв уверен в своей игре. Андрей способен победить в Индиан-Уэллсе

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв в состоянии выиграть турнир в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с болгарином Григором Димитровым. В четвёртом круге россиянин обыграл поляка Хуберта Хуркача.
«Не удивило, что Рублёв закрыл Хуркача в двух сетах. Я изначально говорил, что Андрей является одним из фаворитов турнира в Индиан-Уэллсе. Да, у Рублёва был тяжёлый матч с Хуркачем в Дубае, но здесь Андрей смотрелся более уверенно. Видно, что Рублёв уверен в своей игре.
Перспективы пройти Димитрова у Рублёва очень хорошие. Нужно показывать ту же игру, что есть сейчас, важно не растерять её. Димитров тоже неплох, в хорошей форме. Мне кажется, психологически у Андрея есть небольшое преимущество. По игре Андрей способен победить в Индиан-Уэллсе, но нужно идти от матча к матчу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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