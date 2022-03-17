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Собкин: Димитров — не худший вариант в 1/4. У Рублёва хорошие шансы выйти в полуфинал

Собкин: Димитров — не худший вариант в 1/4. У Рублёва хорошие шансы выйти в полуфинал
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Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга Рублёв в двух сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Следующим соперником россиянина станет болгарин Григор Димитров.

«Победа Рублёва над Хуркачем абсолютно не удивила, потому что Андрей умеет играть с игроками такого типа. Самое главное — это приём, так как на задней линии Рублёв превосходит Хуркача. Меня очень порадовало, что Андрей победил.

Уверен, что четвертьфинал с Димитровым будет очень интересным и возможно сложным. Я видел, как сейчас играет Димитров. На таком покрытии, как в Индиан-Уэллсе, у Рублёва очень хорошие шансы выйти в полуфинал. Димитров — не худший вариант из тех, кто остался в восьмёрке», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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