Собкин: Димитров — не худший вариант в 1/4. У Рублёва хорошие шансы выйти в полуфинал

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга Рублёв в двух сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Следующим соперником россиянина станет болгарин Григор Димитров.
«Победа Рублёва над Хуркачем абсолютно не удивила, потому что Андрей умеет играть с игроками такого типа. Самое главное — это приём, так как на задней линии Рублёв превосходит Хуркача. Меня очень порадовало, что Андрей победил.
Уверен, что четвертьфинал с Димитровым будет очень интересным и возможно сложным. Я видел, как сейчас играет Димитров. На таком покрытии, как в Индиан-Уэллсе, у Рублёва очень хорошие шансы выйти в полуфинал. Димитров — не худший вариант из тех, кто остался в восьмёрке», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 17 марта 2022
-
11:34
-
11:27
-
11:00
-
10:56
-
10:43
-
10:28
-
09:57
-
09:27
-
08:03
-
06:40
-
06:17
-
04:54
-
03:50
-
03:36
-
02:11
-
00:39
- 16 марта 2022
-
23:44
-
23:39
-
22:51
-
20:50
-
20:03
-
19:29
-
18:40
-
18:25
-
17:41
-
17:25
-
17:18
-
16:50
-
16:14
-
16:00
-
14:50
-
14:14
-
14:07
-
13:37
-
11:29