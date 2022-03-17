Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Рублёва над Хуркачем в 1/8 финала Индиан-Уэллса
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва над Хубертом Хуркачем в четвёртом круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США). Рублёв обыграл Хуркача со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
«Рублёв отличается тем, что очень хорошо готов физически. Его даже часто приходится останавливать до того объёма, что можно сделать в тренировочном процессе. Андрей раньше всех набрал форму, играет в присущем ему агрессивном стиле. Победа над Хуркачем — очень хорошая именно по качеству игры. Рублёв должен как минимум быть в финале Индиан-Уэллса», — рассказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
В четвертьфинале соперником Рублёва станет представитель Болгарии Григор Димитров.
Комментарии
- 17 марта 2022
-
13:00
-
12:49
-
12:28
-
12:00
-
11:54
-
11:34
-
11:27
-
11:00
-
10:56
-
10:43
-
10:28
-
09:57
-
09:27
-
08:03
-
06:40
-
06:17
-
04:54
-
03:50
-
03:36
-
02:11
-
00:39
- 16 марта 2022
-
23:44
-
23:39
-
22:51
-
20:50
-
20:03
-
19:29
-
18:40
-
18:25
-
17:41
-
17:25
-
17:18
-
16:50
-
16:14
-
16:00
Партнерский контент