Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Рублёва над Хуркачем в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва над Хубертом Хуркачем в четвёртом круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США). Рублёв обыграл Хуркача со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

«Рублёв отличается тем, что очень хорошо готов физически. Его даже часто приходится останавливать до того объёма, что можно сделать в тренировочном процессе. Андрей раньше всех набрал форму, играет в присущем ему агрессивном стиле. Победа над Хуркачем — очень хорошая именно по качеству игры. Рублёв должен как минимум быть в финале Индиан-Уэллса», — рассказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В четвертьфинале соперником Рублёва станет представитель Болгарии Григор Димитров.