На Уимблдон не пустят российских теннисистов, поддерживающих политику Путина

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон прокомментировал ситуацию с участием российских теннисистов в Уимблдоне. Хаддлстон дал понять, что организаторы не допустят к участию спортсменов, поддерживающих политику президента России Владимира Путина.



«Нам нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина. И мы рассматриваем, какие можно ввести критерии в данных рамках», — цитирует министра CNN.



Ранее Хаддлстон заявил, что к соревнованию не допустят спортсменов под российским флагом. Таким образом, россияне должны будут выступать в нейтральном статусе.



Отметим, что ранее первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев призвал к миру. Он выразил надежду, что ситуация в Украине наладится.

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