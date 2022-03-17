Украинский теннисист Долгополов призвал отстранить Медведева и других россиян

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов обвинил теннисные организации в пассивности. Он призвал отстранить всех российских теннисистов от соревнований из-за украинских событий.



«Тот факт, что Медведев и другие игроки убирают флаг, ничего не меняет. Неправильно давать им играть после того, как они сказали лишь несколько слов против происходящего. Этого недостаточно.



Я лично знаю всех россиян. Я даже играл с Даниилом. Они хорошие ребята. Я не против них, но считаю, что России нужно запретить участвовать в любых спортивных и культурных мероприятиях», — цитирует Александра Долгополова BBC.

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