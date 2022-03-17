Халеп — о выходе в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе: я провела лучший матч в сезоне

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале она обыграла Петру Мартич со счётом 6:1, 6:1. Для Халеп это уже девятая победа подряд.



«Думаю, что я провела лучший матч в сезоне. Я чувствовала себя отлично, ощущала уверенность в себе, играла агрессивно. Я всё делала правильно.



Тот факт, что я по-прежнему играю на таком уровне, даёт мне уверенность в собственных силах. Для меня очень важно, что я могу играть и добиваться успеха», — цитирует Халеп Tennis 365.



В полуфинале турнира Халеп встретится с чемпионкой «Ролан Гаррос» Игой Свёнтек. Польская теннисистка обыграла американку Мэдисон Кис со счётом 6:1, 6:0.

Действующей победительницей турнира является испанка Паула Бадоса.