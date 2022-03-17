Экс-тренер Федерера высказался о борьбе Медведева и Джоковича за статус 1-й ракетки мира
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Пол Аннакон, бывший тренер знаменитых теннисистов Роджера Федерера и Пита Сампраса, прокомментировал борьбу россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича за первое место в рейтинге ATP. 28 февраля Медведев впервые возглавил мировую классификацию. В следующий понедельник, 21 марта, российский спортсмен опустится на второе место, а Джокович вернётся на первую строчку.
«Такое впечатление, что Новак Джокович был первым 30 лет подряд. Нас ожидают старые добрые качели между ним и Даниилом Медведевым. От Медведева это (первое место. — Прим. «Чемпионата») никуда не денется. Думаю, он собирается вернуться на первую строчку и закрепиться на ней», — приводит слова Аннакона издание Tennis World USA.
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