Рафаэль Надаль отреагировал на новые правила решающего тай-брейка на ТБШ

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал важное изменение в правилах тенниса. Начиная с грядущего «Ролан Гаррос» на всех турнирах «Большого шлема» теннисисты при счёте 6:6 в решающей партии будут играть тай-брейк до 10 очков. Игрок, первым набравший 10 очков с преимуществом в 2 и более, станет победителем встречи. В случае счёта 9:9 тай-брейк будет продолжаться до разницы в 2 очка.

«Честно говоря, я не думаю, что это будет иметь большое значение. Я читал, что на всех ТБШ правила станут одинаковыми. В некотором смысле это позитивно. На «Ролан Гаррос» это не особенно повлияет. Мне кажется, что в наибольшей степени это правило повлияет на Уимблдон.

Порой очень сложно сделать брейк, поэтому матчи становятся очень длинными. Но я не думаю, что на «Ролан Гаррос» многое поменяется. Может, это коснётся нескольких игр, но я не думаю, что на «Ролан Гаррос» мог быть счёт вроде 22:20 в решающем сете. А вот на Уимблдоне такое могло бы случиться», — приводит слова Надаля Daily Express.