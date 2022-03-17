Рафаэль Надаль: моя ступня полностью никогда не восстановится

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о состоянии своей ноги. Испанец вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, а ранее выиграл Australian Open. Несмотря на впечатляющие результаты, экс первая ракетка мира признал, что нога не перестаёт его беспокоить. Ранее он перенёс на ней операцию, из-за чего пропустил конец предыдущего сезона.



«Когда моя ступня полностью восстановится? Никогда. Эту травму невозможно полностью излечить. Такова правда. Иногда я чувствую себя лучше, иногда хуже», — цитирует Надаля Express.



Четвёртая ракетка мира в нынешнем сезоне одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения. В матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе он обыграл американца Райлли Опелку.

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