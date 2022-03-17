Стали известны четыре города проведения группового этапа Кубка Дэвиса — 2022

Определились города, в которых пройдёт групповой этап Кубка Дэвиса 2022 года. Турнир состоится с 14 по 18 сентября в Болонье, Глазго, Гамбурге и Малаге. Жеребьёвка группового этапа запланирована на 31 марта и состоится в Лондоне.

Через квалификацию в финальную стадию вышли Австралия, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Франция, Аргентина, Казахстан, Бельгия, Швеция, Италия, США и Германия.

Помимо перечисленных сборных, на групповом этапе также сыграют Хорватия, Сербия и Великобритания. Хорваты прошли в заключительный этап как финалисты прошлогоднего розыгрыша. Сербия и Великобритания получили уайлд-кард.

Россияне не смогут защитить свой титул после того, как Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и Беларуси и сняла их заявки с командных соревнований.