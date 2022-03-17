«Буду скучать по 20:20 или 14:14 в пятом сете». Фритц — о новом правиле тай-брейка

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал важное изменение в правилах тенниса. Начиная с грядущего «Ролан Гаррос» на всех турнирах «Большого шлема» теннисисты при счёте 6:6 в решающей партии будут играть тай-брейк до 10 очков. Игрок, первым набравший 10 очков с преимуществом в 2 и более, станет победителем встречи. В случае счёта 9:9 тай-брейк будет продолжаться до разницы в 2 очка.

«Думаю, болельщикам интереснее новый тай-брейк. Но я буду немного скучать по людям, играющим 20:20 или 14:14 в пятом сете. Это была реальная битва.

Для теннисистов это отстой, потому что после подобного у тебя вообще нет сил на следующий матч. Но это традиция, и я буду скучать по этим безумным сражениям.

Вероятно, это хорошо для болельщиков и для теннисистов, если они хотят продвинуться в турнирных стадиях. Думаю, если я в будущем окажусь в подобной ситуации, то буду очень рад, что такое правило есть», — цитирует Фритца Tennis.com.