Саккари в двух сетах обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» состоялся четвертьфинальный матч одноимённого турнира категории WTA-1000, в котором сошлись представительница Греции Мария Саккари (6-й номер рейтинга) и Елена Рыбакина из Казахстана (20-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Саккари со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 38 минут.

На счету Саккари 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. У Рыбакиной 4 эйса, 3 двойные ошибки и всего 1 брейк при 5 брейк-пойнтах.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Саккари встретится с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия). Их матч начнётся сегодня, 17 марта, в 23:00 мск.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.